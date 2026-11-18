瑩碩生技（6677）18日舉行法人說明會，總經理顏麟權表示，受惠藥物傳輸技術平台研發成果逐步顯現，展望2027年，隨著多項藥品取證、海外授權及新藥臨床試驗推進，將成為未來營運成長的重要動能。

瑩碩設定2025年至2030年間新增逾85張藥證，並推動至少一項505(b)(2)新藥完成全球授權的中長期目標不變，未來將透過產品組合優化及海外市場拓展，改善營運與獲利結構。

顏麟權指出，瑩碩今年以來已取得十張台灣藥證，完成五項國內外授權，海外合作夥伴也已提交四個品項的藥證申請。未來將持續以研究開發、及商務開發為營運雙引擎，結合子公司歐帕生技的委託開發製造（CDMO）產能，以及泰和碩的行銷通路，擴大全球市場布局。

在新藥開發方面，瑩碩運用獨家奈米晶針劑平台（NanoCIP），將既有口服思覺失調症藥物開發為長效緩釋針劑新藥AX251，目前已獲美國FDA核准展開第1期臨床試驗，預計2027年底完成收案，隨後啟動全球授權洽談。

AX251近期並獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助，加計先前特殊劑型學名藥研發計畫，累計取得9,000萬元補助。根據Grand View Research預估，全球思覺失調症藥物市場至2030年將達112億美元，2025年至2030年年均複合成長率為5.6%，瑩碩看好AX251未來國際授權潛力。

海外授權方面，瑩碩開發的注意力不足過動症（ADHD）藥物Methylphenidate長效錠「益釋寧」，已成為海外市場拓展主力產品之一。

益釋寧去年獨家授權韓國上市藥廠WhanIn Pharm，並啟動當地生體相等性（BE）試驗，今年再完成中東、馬來西亞及新加坡等市場商業授權，目前持續洽談日本及其他東南亞市場合作夥伴。隨著海外藥證取得及出貨增加，可望逐步擴大營收貢獻。

此外，瑩碩布局挑戰專利的P4學名藥，治療肺纖維化的NTN已向美國FDA提出簡易新藥上市申請（ANDA），日本生體相等性試驗進展順利，預計2027年第1季向日本主管機關提交藥證申請。

顏麟權表示，瑩碩將持續採取台灣生產、授權海外夥伴在地銷售，以及與國際合作夥伴共同開發兩大策略，結合研發、製造與行銷資源，推動國際市場拓展，並以新藥開發及高技術門檻學名藥作為中長期營運成長基礎。