聽新聞
0:00 / 0:00
和潤企業法說會／前三季三率三升！賺28億元、年增15% EPS 3.6元
和潤企業（6592）18日召開法人說明會，公布2026年前三季營運成果。受惠於核心業務穩健推進與資產結構持續優化，前三季合併稅後淨利達28億元，較去年同期成長15%；每股盈餘（EPS）為3.6元，年增0.53元。在整體市場環境仍具挑戰的情況下，和潤企業透過嚴謹的風險管理與營運調整，帶動前三季毛利率、營業利益率及淨利率分別較去年同期提升2個、4個及3個百分點，呈現「三率三升」的亮眼表現。
檢視前三季獲利成長的關鍵，主要歸功於嚴謹的資產品質管理與風險控管策略。憑藉持續深化審慎授信政策及優化資產結構，和潤企業前三季預期信用減損損失較去年同期大幅減少21.8%，信用成本顯著下降，成為推升整體獲利的核心動力。即便目前台灣資金市場利率上揚，公司仍靈活調整產品策略與多元化資金調度，有效控管資金成本增幅，對整體獲利影響有限。此外，在企業金融業務方面，隨著分社化專業分工的經營策略持續發揮綜效，前三季累計獲利較去年同期成長22%，業務規模與獲利能力雙雙維持穩定增長，進一步挹注集團獲利。
展望2027年，和潤企業將持續秉持穩健經營原則，深耕核心事業並拓展多元業務版圖。隨著AI應用在內控與營運上的效益逐步顯現，預期將進一步提升營運效率與管理效能。在業務動能持續穩步成長、資產品質控管良好及信用成本維持合理水準下，和潤對明年營運表現抱持審慎樂觀看法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。