和潤企業（6592）18日召開法人說明會，公布2026年前三季營運成果。受惠於核心業務穩健推進與資產結構持續優化，前三季合併稅後淨利達28億元，較去年同期成長15%；每股盈餘（EPS）為3.6元，年增0.53元。在整體市場環境仍具挑戰的情況下，和潤企業透過嚴謹的風險管理與營運調整，帶動前三季毛利率、營業利益率及淨利率分別較去年同期提升2個、4個及3個百分點，呈現「三率三升」的亮眼表現。

檢視前三季獲利成長的關鍵，主要歸功於嚴謹的資產品質管理與風險控管策略。憑藉持續深化審慎授信政策及優化資產結構，和潤企業前三季預期信用減損損失較去年同期大幅減少21.8%，信用成本顯著下降，成為推升整體獲利的核心動力。即便目前台灣資金市場利率上揚，公司仍靈活調整產品策略與多元化資金調度，有效控管資金成本增幅，對整體獲利影響有限。此外，在企業金融業務方面，隨著分社化專業分工的經營策略持續發揮綜效，前三季累計獲利較去年同期成長22%，業務規模與獲利能力雙雙維持穩定增長，進一步挹注集團獲利。

展望2027年，和潤企業將持續秉持穩健經營原則，深耕核心事業並拓展多元業務版圖。隨著AI應用在內控與營運上的效益逐步顯現，預期將進一步提升營運效率與管理效能。在業務動能持續穩步成長、資產品質控管良好及信用成本維持合理水準下，和潤對明年營運表現抱持審慎樂觀看法。