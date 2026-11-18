博弘雲端（6997）18日召開法說會，公司表示今年在各個領域裡面都有一些斬獲，在AWS、Google以及阿里巴巴等三大CSP都拿下不少獎項。大語言模型方面，也拿下Anthropic和OpenAI的合作夥伴資格。同時受惠於併購，今年第3季營收創新高，累計獲利也由虧轉盈。

博弘雲端總經理陳仲儒指出，公司從2019年至今，營收的年複合增長率（CAGR）達22%，獲利的CAGR更達79%，今年第1季營收遭遇些許亂流，但在併購效益挹注、技術持續推動及營運結構調整下，第3季營收規模創下新高，且前三季累積的稅後純益已正式由虧轉盈。

同時，博弘雲端積極跳脫純代理商模式，專業服務營收大幅增長，占比突破5%至6%。公司指出，在雲端市場中，若只做單純的「雲端代理服務」，毛利有限且難以提供客戶高附加價值，特別是在AI時代，客戶導入AI需要整合資料庫、應用場景與技術賦能，因此博弘雲端大力強化自身的「專業服務」與技術能量，提供客戶更多加值服務。