裕日車（2227）18日法說總經理姚振祥於法說會表示，台灣新車市場今年1至10月總銷量約33.3萬輛，年增2.9%；公司預期2026年全年市場規模將較2025年的40.5萬輛成長。中國大陸汽車市場則面臨內需疲弱與競爭加劇，日產將透過新能源車布局、加速新車開發及拓展出口尋求轉型。

姚振祥看好台灣車市後續表現，將以新車上市、銷售方案及通路升級，搶攻第4季至明年市場需求；裕日車今年1至9月NISSAN與INFINITI合計銷售8,991輛，年減5.6%。除受總體市場及關稅變動影響，C-SUV級距競爭也日趨激烈，多款同級新車上市，對銷售造成壓力。裕日車陸續推出X-TRAIL小改款、KICKS與SENTRA MOMIJI特仕車，並預計於12月底推出全新QASHQAI e-POWER，藉由新車話題拓展客源。

季節行銷已帶動部分車款表現。姚振祥分析，10月推出MOMIJI特仕車後，KICKS來店數較前月成長22%、銷量成長20%；SENTRA來店數成長9%、銷量成長13%。X-TRAIL改款上市首月來店數成長48%、銷量成長17%，並進入同級銷售前三名。第4季公司將透過銷售方案優化，提高X-TRAIL等車款的市場能見度與銷售動能。

年底新車攻勢以QASHQAI為重點。裕日車規劃11月預告新車，12月初展開上市前行銷，並於12月底正式推出第三代QASHQAI e-POWER，以動力、設計與安全為溝通主軸，展現NISSAN品牌新形象。公司也將延續「Re-shaping」品牌計畫，以櫻花、紅葉等季節元素打造日式精緻形象，提升市場聲量與品牌好感度。

服務體驗方面，裕日車推動「Nissan Premium Service」通路升級，以日式款待精神優化空間、服務及人員訓練。新店展示中心已導入全新設計，並規劃2026年完成6個據點改建、2027年完成10個、2028年再完成8個，逐步提升顧客體驗。

中國大陸車市看法，裕日車指出，內需疲弱與產業競爭加劇，短期市場仍具挑戰。依公司資料，IMF於10月下修中國大陸經濟成長預測，預估2026、2027年經濟成長率分別為4.5%及4.0%；大陸汽車市場今年1至10月銷量約2,628.6萬輛，年減5.1%。其中內銷約1,701.4萬輛、年減22.9%，出口約927.1萬輛、年增65.1%；新能源車銷量約1,441.1萬輛，年增11.3%，占新車銷量54.8%。

日產在大陸市場也面臨轉型挑戰。東風日產今年1至10月銷售約27萬輛，年減43.7%；另一方面，新能源車銷量占比已提升至35.7%，並持續導入新車，預計11月27日推出NX7。第4季起，東風日產也將拓展整車出口至中東、拉丁美洲及東盟市場，初步年銷售目標為10萬輛。配合日產「Re:Nissan」計畫，公司將加快研發流程、強化中國大陸新能源車布局，目標2030年大陸市場銷量達100萬輛。