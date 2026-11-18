廠務工程業者漢科（3402）18日於法說會表示，目前在手訂單約150億元，約八成來自半導體擴廠建廠。公司看好AI伺服器與算力中心建設持續帶動HBM、DRAM、高階載板及先進封裝擴產，相關建廠需求可望延續至2028年、甚至2029年，並提前布局海外據點，提供在地廠務支援。

漢科指出，AI伺服器算力建設仍是今年及未來三年可見的主要成長動能，企業與組織也開始大量接受、使用AI Agent。隨客戶擴充記憶體、載板及先進封裝產能，公司將持續爭取晶圓代工與高階封測廠的廠務工程商機。

因應全球供應鏈重組及區域化，漢科除台灣、中國大陸、新加坡外，也在美國、日本及德國建立據點，強化在地服務能力，支援客戶全球建廠。

針對人力能否支應接單，公司表示，缺工是業界共同面臨的問題。美國建廠初期由台灣人員帶領技術工赴當地協助，中長期則朝在地化發展，透過訓練當地工班，逐步建立施工團隊。待當地團隊具備技術能力後，台灣技術人員將返台，持續投入國內工班訓練與培育。

毛利率方面，漢科表示，公司七個事業部的毛利率各不相同，上半年因負責機電業務的第二事業部接單及營收認列較多，但毛利率相對較低，影響整體表現。下半年承接訂單的毛利率已有改善，第3季毛利率表現已與去年大致相當。