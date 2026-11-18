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裕隆法說會／加速多元事業布局擴大儲能與電池業務、拓展海外市場
裕隆汽車（2201）18日法說指出，未來將持續推進汽車製造、能源、通路及海外服務布局，擴大整車代工、儲能應用與電動車服務業務，朝多元事業發展；第3季營業利益達17.02億元，年增15%，連續四季年增，營運管理與費用控管成效逐步展現。
能源事業是裕隆布局重點之一。公司擴大工商業儲能應用，延伸既有合作並積極拓展新案源，同時擴大動力電池製造規模、深化電動商用車供應合作。裕隆也已完成廠區儲能示範測試，進一步整合銷售與工程建置能力，為後續推動儲能專案累積實務經驗。
海外市場方面，裕隆啟動菲律賓電動計程車保修合作，拓展當地電動車服務業務，並推進光儲示範建置，逐步建立在地能源服務基礎。公司透過電動車保修與光儲應用並行，延伸能源事業的服務範圍，布局海外市場機會。
汽車製造方面，裕隆推進Cavira量產交付，擴大多品牌整車代工實績，並完成MMC ASX紐澳外銷出車，持續拓展整車出口市場。通路服務則整合花東區域經銷資源，穩固在地銷售及售後服務，並推進多品牌保修加盟合作，延伸既有通路服務布局。
裕隆第3季營業利益年增15%，但受轉投資收益下滑影響，單季稅前淨利年減6%至12.63億元，EPS為0.22元，低於去年同期的0.24元，但較第2季0.15元回升。公司表示，營業利益連四季年增，反映本業營運管理與費用控管持續改善。
台灣車市前三季新車領牌30.7萬輛，年增4%；油電及純電車款合計占比達48%，較去年同期增加9個百分點。裕隆持續發展整車製造、動力電池、儲能及電動車服務，掌握車市動力轉型趨勢，推進多元事業布局。
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