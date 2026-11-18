據外媒報導，微軟高管表示，輝達內部的治理動盪，可能促使客戶考慮這家公司AI芯片之外的替代方案，即便輝達此次財報大好，全面超出華爾街預期，仍不敵黃仁勳離職帶來的不確定性，ASIC相關供應鏈有望成為主要受惠者。

微軟商業業務CEO朱迪森·奧爾特夫表示，早在黃仁勳辭職之前，客戶就已表達了對更多選擇的需求，而近期的事態人們更加確信這是一個好主意。微軟、亞馬遜和Google 一直以來都持續開發自研AI晶片，部分目的正是降低對輝達的依賴。上個月，微軟表示，其目標是讓AI軟件主要運行在自家晶片之上。領先的AI實驗室Anthropic和OpenAI同樣在尋求輝達的替代方案。

奧爾特夫說：「在過去一年裏，我一直大聲疾呼，模型多樣性和芯片多樣性將主宰未來。」他還提到了各大雲服務商的內部自研努力，以及輝達競爭對手AMD的產品。因此目前市場開始轉向，押注AMD以及ASIC供應鏈。法人看好，緯穎（6669）作為Trainium 3 主要代工廠，將有望同步受惠。