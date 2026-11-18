上市櫃公司第3季財報續創佳績，延續2023年以來獲利上修循環，法人預期，將有助支撐台股表現，建議優先關注國安基金護盤權值股、遭錯殺但長期趨勢不變的AI績優股及年底投信與集團作帳受惠標的。

大型本國投顧分析，根據最新財報及法說內容，台股2026年企業獲利年增率由原估53%上修至61%，2027年由24%上修至27%；進一步拆分產業來看，AI供應鏈2026年成長率由60%上調至69%，2027年由31%上調至33%；非AI股2026年年增率由39%上修至43%，2027年由7%上修至11%。

整體而言，無論AI或非AI族群均呈現獲利上修趨勢，顯示本波企業獲利成長並未因市場雜音而改變方向。

法人指出，AI仍是推升台股獲利成長的核心力量。科技次產業約八成企業獲利展望獲得上修，反映AI伺服器、先進製程及先進封裝等相關需求仍然強勁成長。非科技產業開始出現觸底回升跡象，反映庫存水位回歸正常、產品價格止跌、稼動率改善等。

展望未來，市場將持續關注AI投資報酬率、資料中心電力供給及AI監管政策等議題。

此外，黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）經營職務後，市場開始重新評估對2028年後AI產業發展潛在影響，包括新一代AI晶片平台的產品迭代速度、技術路線規畫及供應鏈訂單分配策略是否出現變化。

法人認為，目前輝達已在CUDA平台、軟硬體生態系、產品開發藍圖及供應鏈管理等方面建立完整且成熟的運作體系，短期內對產業發展造成實質衝擊的可能性相對有限。

未來市場將持續觀察新管理團隊的執行能力、研發進度與產品路線圖推進情況，以評估是否影響輝達於AI產業的領導地位及全球AI供應鏈的長期發展方向。