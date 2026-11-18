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智聯服務10月 EPS 達1.12元 今日股價持續跌停
智聯服務（6751）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告今年10月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利2,500萬元，年增47,247%，單月每股純益（EPS）為1.12元。在股價大漲後，昨（17）日股價回檔、打入跌停，今（18）日持續跌停，股價來到91.8元，下跌10.2元。
智聯服務公布今年10月營收3.07億元，年增187%；稅前淨利3,000萬元，年增7,179%；歸屬母公司業主淨利2,500萬元，年增47,247%，單月EPS為1.12元。
智聯服務自10月下旬後股價轉趨強勢，在市場力捧資服股下，近期股價多次以漲停作收，惟在股價大漲後，17日股價回檔、打入跌停，收在102元，下跌11元；累計近一個月股價大漲87.2%。
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