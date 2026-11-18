台達電（2308）第3季因提列庫存跌價損失影響，毛利率降至34.1%，營業利益率為16.6%，稅後淨利為234.9億元、季減6.5%，每股獲利（EPS）為9.04元。

分析師表示，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，受惠於AI 需求提升，帶動AC∕DC電源大幅成長外，CSP客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC∕DC電源模組，亦成為另一成長動能。800 VDC與±400VDC預計於今年第4季出貨，今年營收比重約1% ，預期明年下半年營收貢獻較顯著。

在水冷散熱產品方面，有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar，目前出貨以系統類的Sidecar為主，歸類於基礎建設；CDU則歸類於電源類與零組件；水冷散熱2025年營收比重為9%，台達電Sidecar產品2025年市占率極高，雖有競爭者加入，但整體市場需求持續增長，2026年Sidecar營收仍將維持成長趨勢，預估2026年水冷散熱營收比重為12%。

另外，SST（固態變壓器）目前已少量出貨，客戶為中系CSP、800V高壓直流電動車充電站，亦出貨給美系客戶測試。SST導入需從資料中心設計初期即納入規劃，預期二至三年後會產生顯著的營收貢獻，仍持續改良產品規格中。

隨缺料情況改善、Vera Rubin產品量產出貨，預期第4季營運將有顯著提升，且受惠於AI、Data Center領域需求成長，營收與獲利維持成長趨勢中，預估今年EPS為38元。