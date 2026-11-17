影像擷取卡廠聰泰（5474）17日參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，訂單能見度延伸至明年第1季，目前接單狀況佳，除了傳統的影像擷取卡之外，也擴大機器人、無人載具及智慧醫療等其他新應用與新產品的布局，看好明年業績的成長性。

林宏沛指出，2026年訂單能見度相當高，但受到AI產業需求快速成長影響，部分零組件產能受到AI需求排擠，導致消費性PC領域使用的被動元件、晶片及封裝等產能供應不穩，造成部分產品長短料問題，使得實際出貨受到零組件交期不穩定影響。

他說，受到材料供應吃緊的影響，部分合作客戶開始提前提供全年需求預測，協助該公司與供應商提前安排產能，目前看來，到明年第1季訂單能見度都不錯。

在新產品方面，他說，持續擴大邊緣AI運算平台應用，以輝達（NVIDIA）運算方案為基礎，推出針對機器人市場設計的Arc系列，涵蓋人形機器人、機器狗及無人載具等應用，並依據不同運算需求提供相應平台。

聰泰不僅提供硬體平台，也持續擴充軟體服務，他說，今年推出軟體開發套件（Qbot SDK），整合機器人導航、SLAM（同步定位與地圖建構）等技術，並結合ROS 2（機器人作業系統2），協助客戶降低機器人開發與系統整合的複雜度。

在終端應用方面，聰泰近期與大型建商集團合作，將智慧監控系統、機器人及伺服器整合至同一套解決方案，並為客戶開發輪足機器人。林宏沛指出，建商本身具備實際應用場域，有助於機器人技術落地，也讓該公司從過去供應影像擷取卡、運算模組，逐步跨入完整系統解決方案。

此外，聰泰布局智慧醫療市場，歷時約兩年開發的Smart Health（智慧醫療）軟體，預計12月醫療展正式發表，整合手術室影像教學、遠距溝通及專業影像切換等功能，藉由軟硬體整合能力，進一步拓展醫院及大型系統整合商客戶。