美國期中選舉後，AI資本支出前景遭質疑。不過，台積電（2330）憑藉技術優勢，仍獲得法人力挺。美銀證券對台積電重申3,260元目標價、20 倍本益比及「買進」評等，看好台積電的競爭力及在動盪時的防禦力。

美銀釋出報告指出，台積電與亞利桑那州公共服務公司（APS）簽署一項長期電力供應協議，以支援公司擴張計畫，在全面建置完成後的供電容量將從1.2百萬瓩（GW）提升至 1.88 GW。

美銀估算，先進製程月產能每增加 1,000 片晶圓，約需10百萬瓦（MW）電力。考量部分電力還需供應後段製程，估計這將使台積電在亞利桑那州的先進製程產能擴充至約15萬片，遠高於美銀預估2027年第4季約5萬片的水準。

美銀依照目前的擴產進度推算，在2026年稍早宣布的額外廠房投產之前，相關產能可望於2035年前建置完成。屆時，亞利桑那州廠區每年可望創造600億美元以上的營收，相較於美銀預估台積電2026年總營收1,760億美元，營收貢獻潛力可觀。今年前三季，亞利桑那州廠區營收逾新台幣500億元，占台積電總營收的3%。

美銀估計，亞利桑那州廠區今年第3季的淨利率仍可維持約35%的穩健水準，略低於第2季的38%、上半年的 43%及公司整體的約 50%，這可能是為了2027年 3 奈米製程投產而導入更多設備因而推升成本。

雖然市場對台積電在輝達（NVIDIA）曝險程度及 2028 年新增AI運算產能仍有疑慮，但美銀認為，台積電擁有技術領先地位，且評價並不貴。台積電每股稅後純益（EPS）年複合成長率預估為34%，以2027年預估獲利推算本益比為15倍，2028年獲利推估本益比為13倍。

此外，台積電也具備強勁的景氣防禦能力。美銀指出，台積電憑藉更強的技術領導地位，即使面臨景氣循環下行，仍可將產能有效重新配置給其他客戶，產能利用率也將高於以往的景氣低迷階段。