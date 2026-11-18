工業電腦大廠研揚（6579）昨（17）日舉行法說會，總經理林建宏指出，公司目前B/B值（訂單出貨比）為1.5，預估第4季成長幅度與今年整體趨勢不會相差太多，喊今年營收「突破100億元沒太大問題！」，訂單能見度已達明年首季，對2027年營運樂觀看待。

研揚今年前十個月營收90.88億元，為同期新高。在訂單需求強勁下，市場看好研揚2027年上半年單季營收有望衝40億大關。

林建宏指出，研揚今、明年成長動能主要集中在五大垂直市場。第一、在台、日、美有愈來愈多半導體設備客戶；第二、AI資料中心需要能源管理，研揚有部分客戶為資料中心，相關業務帶來不少營收。第三、邊緣計算，包含機器人、智慧城市、零售、物流跟製造業；第四、醫療儀器，在美國、歐洲跟中國大陸醫療設備相關訂單增加；第五、國防軍工，各國國防預算持續增加，帶給研揚不錯成長。