凱基證券昨（17）日舉辦「凱基鑫觀點2027投資展望」記者會，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券理財顧問部協理鄭義崧、凱基香港國際財富管理首席投資總監梁啟棠，從全球經濟、台股、大中華市場及資產配置等面向解析投資趨勢。

隨AI投資焦點從追逐成長想像，進一步轉向企業能否將投資轉化為實際營收與獲利，協助投資人掌握結構性成長的布局契機。

朱晏民以「AI投資FOMO 2.0」為題，指出AI長期成長趨勢未變，但投資邏輯正從追夢走向變現。大型雲端服務供應商（CSP）自由現金流短期承壓，預期2027年可望進入規模化變現階段，2028年進一步迎接現金流收成期。

即使AI資本支出年增率放緩，主要反映高基期而非需求反轉，預期2027至2028年AI產業有望逐步進入「金髮女孩」階段，成長適度降溫，反而有助產業走得更長、更穩健。

台股方面，企業獲利基本面仍具韌性，將持續支撐多頭行情。2027至2028年資料中心建置需求依然明確，供應鏈目前亦未見訂單轉弱跡象。儘管成長率放緩及資金成本居高不下，估值下修壓力仍難完全避免，但第4季以來，市場已陸續消化AI融資、現金流及政治監管等疑慮，股價修正也使估值明顯收斂。

隨著市場情緒逐步回穩，加上企業獲利持續成長，台股仍有望重回基本面主導的上升軌道。產業布局上，隨AI應用從訓練逐步走向企業推論，半導體投資主軸聚焦「CPU＞TPU＞GPU」，晶圓代工、散熱、網通PCB、電源供應器等AI供應鏈亦可望受惠規格升級與附加價值提升。

展望2027年中港市場，梁啟棠建議以槓鈴策略構建投資組合，左側以具備剛性需求、良好派息記錄及不受周期性因素影響的優質高息防禦板塊作組合基石，如銀行、電力及電信等行業；右側傾向具備政策支持的增長性行業，如生物科技與人形機器人等長期成長題材。

面對市場波動，鄭義崧認為資產配置重要性同步提升。隨美國通膨預期降溫，美股與美國公債重新回到較明顯的負相關關係，可透過高信評投資級債的穩健收益，以股債配置方式分散投資組合風險。