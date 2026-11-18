工業電腦廠艾訊（3088）昨（17）日參加櫃買中心業績發表會，展望後市，艾訊發言人謝宜玲表示，目前艾訊B/B值（訂單出貨比）超過1.5，因應未來需求，已重新將業務劃分為四大事業群，預期2027年相關業務皆會成長，對明年整體營收保持雙位數成長深具信心，營收挑戰再創新高。

謝宜玲指出，看明年上半年需求其實蠻強勁的，因為長短料的關係，客戶都下長單，樂觀看待2027上半年營運；全年度來看也有高度信心，營收將會保持雙位數成長。

因應未來需求，艾訊重新劃分應用領域，包含商用自動化、關鍵基礎建設、客戶設計服務、邊緣運算。其中，商用自動化主要客戶群來自零售、博弈領域；關鍵基礎建設則為能源、基礎建設、電力及資料中心、軌道交通及智慧城市應用等。

客戶設計服務則主要以服務大型客戶為主；至於邊緣運算應用包含工廠自動化、機器人、邊緣AI裝置等。從營收比重來看，客戶設計服務及邊緣運算占艾訊總營收比重較大。

從業務別來看，謝宜玲表示，預期2027年四大事業體皆會成長。客戶設計服務及邊緣運算貢獻業績會較多，至於商用自動化市場需求波動會較大，關鍵基礎建設部分，因美國期中選舉後，市場對資料中心仍有些疑慮，預期相關業務可能會有一點放緩，但需求仍在，因為資料中心建設不會停。

艾訊今年第3季毛利率31.1%，相比前幾季度表現明顯下滑，主要是因記憶體等零組件價格居高不下影響。艾訊預期，一旦零組件價格緩漲，2027年毛利率有機會回升。

艾訊今年10月營收10.13億元，月增13.9%、年增74.8%，創下單月新高，主要是客戶提前拉貨所致。