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永豐實布局四大領域
永豐實（6790）昨（17）日召開法說會，面對消費市場變化，公司表示，將持續從既有產品中尋找成長機會，鎖定高毛利潔品、並跨足寵物用品、個人清潔及家用香氛等新領域，擴大產品布局，尋找新的營運成長動能。
在核心品類布局方面，永豐實將聚焦具差異化、技術優勢及高毛利潛力的產品，包括天然洗衣膠囊、抽取式萬用廚紙，以及運用3D澎彈壓花技術的抽取式衛生紙等，持續強化產品競爭力。此外，公司也將深化五月花品牌的廚衛專家定位，透過產品創新與品牌經營，提升市場辨識度及消費者黏著度。
永豐實指出，家用紙品市場需求雖維持穩定，但成長幅度有限，未來將藉由中高階產品升級，以及擴大潔品與非紙品布局，尋求新的成長動能。此外，也將持續拓展代理商業務及新品類合作，為中長期營收成長挹注動能。
在潔品市場拓展方面，永豐實表示，公司將鎖定天然安心、香氛療癒等主流消費需求，結合綠色商機開發符合市場趨勢的產品。
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