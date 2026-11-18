瓦城集團（2729）昨（17）日宣布，因應食材、人力及營運成本持續上升，旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」及「大心」五個品牌，將自11月24日起調漲部分品項價格，整體平均調幅約3.6%。

瓦城表示，適逢年底聚餐旺季，集團也同步推出甜點招待、飲品加價購及指定餐點優惠，搶攻歲末餐飲商機。

主計總處公布，10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，連續六個月高於2%。瓦城表示，近年食材原物料價格波動，加上基本工資調升及整體營運支出增加，餐飲業成本壓力持續攀升，為維持長期穩健發展，經審慎評估後，決定適度反映成本。

此次將採差異化調價，依各品牌、品項調整價格，並非全面調漲，其中「大心」為兩年來首度調價。實際調整品項及售價，將於各門市公告。

配合調價及年底聚餐需求，瓦城自11月24日至12月31日推出三項優惠。消費者平日至指定品牌餐廳點購指定套餐，可獲贈人氣甜點；不分平假日，點購指定品牌套餐，可享招牌飲品加價購85折；「大心」則推出平日限定優惠，包括「綠咖哩雞肉麵」優惠價等，藉此吸引顧客上門。

營運方面，瓦城第3季合併營收16.15億元，每股純益（EPS）0.53元；前三季合併營收49.05億元，年增6.24%，每股純益4元。10月合併營收近5億元，累計前十月合併營收54.05億元，年增5.41%，創歷年同期新高。

展望第4季，瓦城表示，百貨週年慶、瓦城生日慶、歲末聚餐及尾牙春酒商機陸續登場，加上海內外營運經驗持續累積，可望挹注營運動能。將持續投入食材品質管理、料理研發及服務優化，並提升營運效率與顧客體驗，在合理反映成本的同時，維持餐點品質與服務水準。