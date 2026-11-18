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藏壽司全台要開100家
亞洲藏壽司（2754）看好2027年台灣餐飲市場，董事長兼總經理藪內薰表示，明年規劃新增五至十家門市，較今年四家加快腳步，並同步改造既有店舖、豐富商品組合，帶動營運成長；海外則預計明年初以曼谷為中心，進軍泰國市場。
藪內薰指出，台灣門市預計今年11月底達65家，中長期目標為100家。除持續展店，也將導入全新扭蛋及店內空間設計，打造新型態店鋪，提升消費體驗。
商品策略方面，藏壽司今年2月導入多元價格帶後，平均客單價提升，最大漲幅約5%，來客數維持穩定。常態商品也由約110款增至150款，每月約推出十款新品，透過增加選擇吸引消費者。
藏壽司也持續引進特色水產，日本愛媛縣「蜜柑魚」系列將自11月19日起擴大至全台門市限量供應，共推出十款餐點。
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