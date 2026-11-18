全台首家全FTTH光纖到府寬頻品牌大大寬頻（7901）預計12月中旬掛牌上市。大大寬頻董事長張銘志昨（17）日指出，透過策略投資臺灣寬頻通訊（TBC），品牌版圖擴大，大大寬頻總用戶數超越62萬戶，未來將掌握AI時代商機，目標成為僅次於中華電信的台灣最受信任寬頻品牌。

大大寬頻昨日業績發表會，產業大咖雲集，策略結盟夥伴中華電信董事長簡志誠、摩根大通集團（J.P. Morgan）亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維，國泰金控副董蔡宗翰、彰化銀行董事長胡光華、鴻海集團前副總裁呂芳銘等企業領袖皆出席，知名律師謝震武以大大寬頻董事身分參加。

大大寬頻成立於2002年，母公司大豐電持股60.17%、中華電信持股8%，國泰金控、呂芳銘均參與投資，董事會陣容橫跨電信、金融、科技及法律領域。大大寬頻已通過台灣證交所上市審議，最快將規劃於12月中旬掛牌。

大豐電創辦人戴永輝強調，純民營寬頻業者在基礎建設上的價值已被資本市場看見，未來持續深化品牌綜效，為股東創造長期穩健回報。

張銘志指出，大大寬頻深耕新北與高雄，自有固網用戶已突破19萬戶；透過投資TBC，品牌版圖延伸至桃竹苗與台中，帶動大大寬頻總用戶數超越62萬戶。大大寬頻以十年時間在經營區內完成全光纖到府，啟動10G PON，規劃建置低軌衛星接取終端；並與中華電信合作，擴大企業專線及智慧家庭等高附加價值服務，轉型全方位「家庭數位樞紐」。

簡志誠指出，台灣固網寬頻市場的傳輸速度還有成長空間，AI盛行、算力廣泛應用將促進產業成長，未來台灣固網寬頻至少要拉升到全世界數一數二，攜手大大寬頻把固網寬頻市場做大。