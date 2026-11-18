鴻海（2317）旗下鴻華先進昨（17）日表示，首批量產Mitsubishi ASX VR-e純電車正式自台北港啟航，前往澳洲與紐西蘭，是由鴻華以CDMS模式為三菱汽車研發製造，首台台灣研發製造的純電動車將以整車形式跨海銷往國際市場。

鴻華10月營收16.45億元，創單月新高，月增53.8%，年增1346%；今年前10個月營收為65.30億元，年增77.13%。隨著電動車出口展開新的篇章，可望挹注第4季業績持續向上。

Mitsubishi ASX VR-e以鴻華自主開發的Model B電動車平台為基礎，針對澳洲、紐西蘭市場需求，導入右駕規格，並針對內外觀進行多項差異化設計，依據當地道路與駕駛環境完成懸吊系統調校。從平台設定、整車設計、客製化開發到量產導入，皆由鴻華與三菱汽車團隊緊密協作完成，具體展現鴻華CDMS模式的核心價值。