鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）宣布正式安裝7,000噸大型鎂合金雙射台成型設備，完成內門板生產測試，藉此強化半固態雙射台成型設備布局，搶攻未來鎂合金車用商機。

華孚早在2024年時就投產3000噸鎂合金半固態雙射台成型機，應用於汽車儀表板橫樑（CCB）及超大型車內顯示器支架等產品，形成不同噸位與產品尺寸的設備組合，並擴及大型、中大型鎂合金結構件的產品開發與製造能力。

華孚透過7,000噸、3,000噸等大型設備以及超過40台不同噸位設備的協同布局，可依據產品尺寸、結構設計、材料特性及客戶需求，規劃適合的成型方案擴大半固態鎂合金成型技術的應用範圍。

華孚今年10月營收4.96億元，月減6.4%、年減16.7%，累計前十月營收53.3億元，年減1.9%。展望未來，華孚認為，新能源汽車、智能移動及高端製造產業持續發展，正帶動汽車零部件對輕量化、高強度及結構整合的需求將持續提升。