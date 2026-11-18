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立盈斥資3億 南投建廠
立盈（7820）昨（17）日董事會通過3.2億元資本支出案，將於南投南崗工業區購地建廠，預計2027年第4季量產。新廠規劃開出800至1,000噸月產能，除化解各廠生產瓶頸，也將量產高階人造螢石，擴大產品組合。
立盈表示，受半導體與新能源車需求激增，加上美中稀土出口管制，推升「第二稀土」天然螢石價格走揚。海關統計顯示，今年前9月高純度天然螢石進口均價達每公斤25.5元，較2003年大漲五倍，低純度進口均價亦達14.9元、成長5.3倍。
立盈逾八成營收來自半導體技術服務，截至去年底月服務量能達3,800噸，第2季營收1.07億元首度突破億元大關。今年前3季毛利率55.4%，營益率33.4%，每股純益2.33元；前10月營收3.43億元、年增41.63%，已超越去年全年表現。
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