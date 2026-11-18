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拓凱越南廠 搶航太商機
碳纖維複材大廠拓凱（4536）宣布，因應航太產業持續升溫，越南新廠今年將新增航空座椅椅背生產線，明年第1季放量出貨；下半年在球拍、安全帽、航空座椅大幅增長帶動下，加上自行車產品出貨逐漸回溫，整體營運將恢復增長趨勢。
另一方面，今年董事會通過廈門子公司新鴻洲將分拆申請上市案。拓凱規劃，將新鴻洲精密模具與微量射出的技術能量，除應用於自行車煞把手、助聽器與手機使用TOF電子元件外，也將擴充應用到半導體及人型機器人等新產業發展上。
拓凱第3季在球拍產品淡季不淡，以及航空座椅、安全帽及電子元件等產品同步增長帶動下，對比去年同期呈雙位數增長，每股稅後純益3.19元。累計前三季合併營收75.88億元、年增3.4%，稅後淨利8.85億元、年減19.5%，每股稅後純益9.74元。
拓凱10月合併營收達7.77億元、年33.4%；累計前十月合併營收83.64億元、年增5.7%。下半年在球拍、安全帽及航空座椅大幅增帶動下，加上自行車產品逐漸恢復成長，下半年營運預期恢復增長趨勢。
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