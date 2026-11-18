亞昕（5213）昨（17）日召開法說會，亞昕表示，今年在四筆個案完工入帳下，全年完工量達118億元，包括總銷85億元的「森中央」、總銷33億元的台中「一緻」等，除了明年完工量97億元外，未來八年，每年完工量都達百億元，未來動能無虞。

完工量方面，亞昕2026年至2034年預估完工可銷售金額合計達1,607億元，其中2029年起完工量逐步放大，2030年達211億元，2032年進一步攀升至230億元，2033年更將衝上348億元，亞昕表示，隨雙北、桃園、新竹及台中等地建案陸續完工，將成為未來營運成長的重要動能。

亞昕表示，2029年至2031年預估完工可銷售金額分別為105億元、211億元及141億元，2032年達230億元，2033年更升至348億元，主要受惠雙北總銷133億元的「昕境」、新竹總銷106億元的「新竹東門段」及台中總銷109億元的「台中大連路」等大型個案陸續完工。