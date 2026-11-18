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東元攻算力基建
東元（1504）積極搶攻全球AI算力基建與電動載具商機，透過模組化資料中心（MDC）與高效扁線馬達兩大系統整合方案，深化與歐洲及國際產業夥伴合作，加速拓展海外市場版圖，為中長期營運挹注新動能。
東元昨（17）日參加波蘭華沙「TEEMA科學園區產業日」，展出工廠預製的HULK 3.0與6.0模組化資料中心，IT負載達2.7MW與4.2MW，以電力使用效率（PUE）1.2為目標，交付期最快僅九個月。
東元同步展示OD180扁線馬達與50kW至410kW動力平台，整合控制器與減速機，具備高功率密度與散熱優勢，可切入電動巴士、中重型貨卡及港口裝卸等非道路載具，協助歐洲客戶縮短開發時程並降低碳排。
東元第3季營收169.49億元，年增16.6%，毛利率23%，營益率8.8%，每股純益0.75元；前三季營收477.85億元，年增9.2%，毛利率23.9%，稅後純益55.82億元，年增33.3%，每股純益2.38元。
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