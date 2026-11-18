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山林水在手合約325億元
山林水（8473）昨（17）日法說會指出，在手合約達325億元，福田再生水工程已告竣，即將銜接15年營運維護；寶山二期汙水處理工程也已完工，將持續累積台積電2奈米製程廢水處理實績，搶攻半導體擴廠與科學園區擴建商機。
山林水表示，水處理操作與廢棄物處理長期合約持續成長，有助擴大穩定收入來源。工程業務除楠梓再生水等大型案件持續推進，也積極爭取既有廠域升級工程，挹注中短期營收。
高科技水處理方面，永康再生水廠持續供應半導體產業用水，並推動後續擴充。隨先進製程發展，公司結合高科技廢水處理、再生水供應與大型工程整合能力，擴大布局高階水處理市場。
循環經濟業務也有進展。旗下禾山林外埔綠能生態園區今年完成二期修約，強化長期處理量保障，二期工程正分階段推進，廚餘年處理量能將由3萬噸增至9萬噸，並透過製程優化提升沼氣發電效益。
山林水前三季稅後純益6.33億元，年增70%，每股純益3.13元，毛利率由24%升至30%。公司指出，主要受惠寶山、福田等工程成本控制，以及科學園區水處理操作營收成長，帶動高毛利業務占比提升。
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