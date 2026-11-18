太景*-KY（4157）昨（17）日宣布，自主研發的流感抗病毒新藥Pixavir marboxil（瑪帕西沙韋），正式納入中國大陸國家醫保目錄，預計2027年1月1日起實施。隨著新藥跨越自費門檻，擴大醫療院所處方及患者使用機會，太景可望受惠後續銷售分潤，為2027年營運增添成長動能。

太景表示，Pixavir marboxil在中國大陸的商品名稱為「壹立康」，由合作夥伴健康元藥業集團負責當地開發、製造及商業化。此次經健康元推動及申請，正式納入中國大陸國家醫療保障局發布的《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄》，新版目錄將自2027年元旦起執行，代表該藥物在中國大陸市場的商業化進程取得重要進展。

太景董事長黃國龍指出，Pixavir成功納入醫保目錄，對公司未來營運具有重要意義。隨著新藥突破自費門檻，將有機會進入中國大陸各級公立醫療院所的常規處方體系，擴大醫保患者的使用機會，進一步提升產品市場滲透率。

黃國龍表示，透過國家醫保支付體系，可減輕流感患者用藥負擔，提高創新流感藥物的可近性，尤其在流感好發季節，有助提供患者更多治療選擇。隨著醫保政策正式實施，預期將有助於健康元擴大市場推廣及產品銷售。