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國精化衝刺電子材料
國精化（4722）加速擴大電子材料布局，董事長蔡志翔昨（17）日在法說會表示，受惠出貨成長及產能擴充，明年底電子化學材料營收占比可望升至40%至45%，長期目標突破50%。此外，M8、M9材料已進入放量及擴產階段，明年將增設兩條M8以上HC材料產線。
蔡志翔指出，樹脂是銅箔基板（CCL）製程第一站，也是決定電性表現上限的關鍵。隨高階板材性能要求提高，樹脂配方與材料適配性愈形重要。
國精化電子材料以CCL電子樹脂為主，涵蓋主樹脂、助劑及硬化劑。其中，與日本JSR合作開發的HC材料鎖定M8、M9世代，相較碳氫樹脂，材料相容性更強。明年新增產線設計產能達3,000噸，後年預計再增1,500噸；M10以上材料持續進行客戶驗證，反應正向。自有技術PSMA材料則鎖定M4至M6世代，預計明年第1季試產、下半年量產。
營運方面，蔡志翔預期第4季營收與第3季相當，主因光固化安南新廠仍在調整期，初期產能轉移及測試耗時，加上電子材料客戶受晶片等材料短缺影響，部分需求遞延。供應問題11月已初步改善，預計12月進一步恢復，明年初陸續回補遞延訂單。
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