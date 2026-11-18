寶雅（5904）啟動展店、電商、自有品牌及自動化設備四大營運成長策略，以擴大門市版圖、串聯線上線下消費、深化商品布局及提升營運效率，明年資本支出預計維持約12億元，持續展店、改裝，力拚獲利向上。

寶雅昨（17）日召開線上法說會，說明營運布局。四大策略將從通路、商品及門市作業同步推進，除透過展店擴大市場涵蓋範圍，也將結合電商導流、自有品牌開發與數位工具，進一步提升單店效益及顧客經營成效。

展店方面，寶雅將以美妝、一般店雙品牌策略並進，長期800家門市目標不變。新店選址優先考量商圈人口、消費力及長期發展潛力，並搭配既有門市改裝與營運調整，讓新店拓展與舊店升級共同挹注成長。

電商方面，寶雅將持續推動OMO線上線下整合，促進網路與實體門市相互導流，擴大消費者購物接觸點，並透過不同通路串聯，增加消費便利性。

自有品牌方面，旗下已有七個子品牌，目前營收占比約4.4%，今年目標為4.5%。寶雅表示，現階段以商品品質與消費者需求為發展核心，逐步測試市場接受度，再穩健拓展商品布局，累積自有品牌成長基礎。

自動化設備則是提升門市效率的重要一環。寶雅去年導入50台自助結帳機，今年預計再導入150台，後續將依各店條件擴大配置。