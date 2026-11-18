半導體通路廠大聯大昨（17）日召開法說會，認為目前記憶體仍是供不應求，伺服器相關供應擠壓手機、筆電與平板等應用，預期明年記憶體市場的增速會放緩，但占半導體產值比重仍高。

大聯大指出，半導體業在這兩、三年隨著生成式AI、資料中心伺服器等建置潮而成長，今年記憶體相關產值成長率非常驚人，在整體半導體產值中占比超過一半。

大聯大也說，一台伺服器裡面，記憶體產值比重可能超過六成，明年伺服器市場規模預期可能增逾一成，至於手機出貨量可能年增中個位數百分比，另外在NB與平板方面，今年全球出貨量約年減一成左右，估計明年還會微減低個位數百分比。

展望本季，以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大推估營收介於4,800億至5,300億元，毛利率介於4.35%至4.55%，稅後純益估落在89.76億至101.68億元，每股純益介於5.13元至5.81元之間。