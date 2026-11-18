聽新聞
0:00 / 0:00
大聯大看明年記憶體市況 增速將放緩
半導體通路廠大聯大昨（17）日召開法說會，認為目前記憶體仍是供不應求，伺服器相關供應擠壓手機、筆電與平板等應用，預期明年記憶體市場的增速會放緩，但占半導體產值比重仍高。
大聯大指出，半導體業在這兩、三年隨著生成式AI、資料中心伺服器等建置潮而成長，今年記憶體相關產值成長率非常驚人，在整體半導體產值中占比超過一半。
大聯大也說，一台伺服器裡面，記憶體產值比重可能超過六成，明年伺服器市場規模預期可能增逾一成，至於手機出貨量可能年增中個位數百分比，另外在NB與平板方面，今年全球出貨量約年減一成左右，估計明年還會微減低個位數百分比。
展望本季，以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎，大聯大推估營收介於4,800億至5,300億元，毛利率介於4.35%至4.55%，稅後純益估落在89.76億至101.68億元，每股純益介於5.13元至5.81元之間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。