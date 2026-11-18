桂盟（5306）獲自行車零組件大廠SHIMANO集團溢價加碼，桂盟董事會昨（17）日通過私募定價案，此次私募預計發行普通股450萬股，每股100元，較昨日收盤價82.6元，溢價逾21%。

桂盟公告，此次私募每股發行參考價為87.1元，依此溢價幅度約14.9%。SHIMANO以高於參考價與市價的價格參與桂盟私募，顯示對其長期發展的信心。這也是SHIMANO第二度參與桂盟私募增資，雙方合作約40年，如今再透過提高持股，深化策略夥伴關係。

桂盟表示，此次私募案已獲股東臨時會核准，全數由SHIMANO的全資孫公司台灣禧瑪諾認購，募集資金將用於充實營運資金，增資基準日訂於12月2日。完成增資後，SHIMANO將從桂盟第十大股東升為第四大股東。

此次合作不僅是資金挹注，也將進一步結合雙方在產品、技術、品牌及全球通路的優勢。桂盟指出，未來將透過產業整合、共同研發及市場開拓等方式，擴充產品線、提升技術，並改善能耗、降低成本及提高生產效率，擴大合作效益。

SHIMANO是全球自行車變速器領導品牌，桂盟則是全球最大自行車鏈條製造商，至今仍是SHIMANO唯一的海外鏈條代工廠。雙方長期合作，反映桂盟在鏈條生產與開發技術上的實力，也為後續擴大合作奠定基礎。

隨著合作關係深化，雙方業務已從原有的代工生產（OEM），延伸至設計製造（ODM）。桂盟除了生產產品，也直接銷售SHIMANO產品給自行車廠客戶，合作範圍涵蓋設計、生產與銷售。此次SHIMANO提高持股，將進一步強化雙方在產品與市場上的連結。