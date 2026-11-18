機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（17）日召開法說會，財務長林猷清表示，本季延續伺服器及低軌衛星雙引擎動能，看好營收持續向上，新接獲新能源訂單預計明年首季在北美及亞洲產區交貨，看好首季有望淡季不淡，新能源業務成為明年成長最大動能。

乙盛第3季營收41.48億元，季增29%、年增14%，創新高。依公司釋出展望，法人預期本季營收有望續寫新猷。明年營收仍有高雙位數成長，營收及獲利挑戰續新高。

展望明年，林猷清表示，新能源新客戶產品已進入打樣階段，明年將貢獻顯著營收，主要出貨能源櫃及機殼，在相關大單進補下，明年新能源事業營收占比有望拉高至10%-15%。

網通應用方面，法人表示，乙盛聚焦AI伺服器相關機殼、交換機、散熱及機櫃等機構件產品，涵蓋GB300、VR等訂單，持續拓展伺服器周邊商機。低軌衛星產品需求強勁，新產品進行共同開發，明年展望樂觀。乙盛不回應客戶訂單及法人預估的財務數字。

乙盛今年營運動能來自低軌衛星及伺服器雙引擎。低軌衛星相關營收年增翻倍增長，伺服器相關營收年成長五成。法人指出，乙盛為Space X的Tier 1供應商，今年前三季來自伺服器及低軌衛星等網通相關營收占比拉高至35%，汽車相關產品占比降至50%，主要客戶為Tesla。

林猷清表示，低軌衛星除了美系客戶外，也在開發多個美系、歐系等低軌衛星新客戶，拓展北美儲能設備／節能裝置等新能源客戶，AI資料中心建置需求上升，公司亦積極拓展新業務領域。

乙盛10月營收15.65億元，月增4.9%，年增64.6%，改寫新猷，累計今年前十月營收120.65億元，年增19%，已超越去年全年，受惠網通機構件出貨增加。