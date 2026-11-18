和碩AI伺服器業績起飛 可望一路旺到2028年
和碩（4938）搶攻AI伺服器商機，宣布在今年美國超高速運算電腦展（SC26）展示最新AI與高效能運算（HPC）平台。法人指出，客戶持續建置AI基礎設施，帶動和碩GB系列及B200/B300運算/儲存伺服器出貨，預估第4季相關業務營收將持續成長，2027年伺服器業務營收上看4,000億元，呈現倍數增長。
和碩在SC26將呈現高密度CPU基礎架構、GPU加速運算系統與高效能儲存，因應代理型AI與HPC不斷演進的需求。公司產品組合涵蓋CPU密集型運算執行與資料處理，乃至加速運算，提供靈活且可擴充的基礎架構。
和碩表示，隨著AI從模型訓練與推論，逐步發展至能夠自主執行複雜任務的代理型AI，運算基礎架構的需求也隨之改變。代理型AI需要大量CPU資源，以支援多個AI代理同時運作、工具執行、沙箱程式碼執行、強化學習評估及資料處理。
和碩透過海外展覽持續拓展AI伺服器商機。法人預估，和碩第4季整體營收為4,570億元，年增43%，在AI與一般伺服器帶動下，和碩伺服器營收預期將持續成長，且在客戶持續建置AI基礎設施下，帶動GB系列及B200/B300運算/儲存伺服器出貨；至於iPhone業務在本季仍維持成長。
法人預估，和碩今年第3季伺服器業務營收已超越500億元，展望2027年，樂觀看待和碩伺服器業務相關營收將超過4,000億元，年成長超過235%。
針對伺服器業務，和碩維持今年伺服器業務將占2026年整體營收達一成的目標，且2027年相關業務仍有把握交出倍數成長。
展望2027年，和碩共同執行長鄭光志日前表示，希望在產品組合上能夠平衡，不論是輝達的Vera Rubin、GB系列或HGX平台，甚至是運算、儲存或ASIC。目前在ASIC領域大約有四、五家客戶，預計明年大量出貨，相關業績可望延續到2028年。
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