台灣光罩（2338）搶搭AI先進封裝、矽光子擴產列車，明年月產能將突破7萬片，12吋晶圓廠應用占比力拚首度過半；加上日本熊本設備服務商預計12月納入合併報表，高階光罩與海外布局雙引擎啟動，為營運增添柴火，法人預期2027年營收成長上看兩成。

總經理陳立惇昨（17）日表示，AI基礎建設需求持續，先進封裝尺寸放大、光通訊技術升級，都是光罩業者的新商機。明年聚焦高附加價值產品，全年產能由今年6.9萬片提升至7.5萬片，增幅約8.7%，規劃新建七廠，為後續接單預留空間。

先進封裝方面，陳立惇分析，AI晶片整合更多運算及傳輸元件，封裝面積擴大，帶動扇出型封裝、重布線層及凸塊下金屬層等光罩需求，大尺寸光罩有助提升生產效率，將積極擴大在先進封裝供應鏈的參與程度。

台灣光罩12吋光罩比重拉升，2025年占營收比約40%，2026年預估提高至47%，2027年可望突破五成，正式超越8吋產品；製程布局上，12吋光罩仍以90、80及110奈米等製程為主，約三分之一為65奈米產品，40奈米已有客戶導入，也有客戶正推進40奈米及28奈米，明年有機會出現小量需求。

矽光子布局以光子積體電路（PIC）為主。陳立惇說明，相關光罩須滿足光學元件的圓弧結構與光傳輸特性，製作要求與傳統電訊號產品不同，今年有客戶實際放量，另有兩家客戶進行合作，看好明年需求進一步增加。

台灣光罩投資日本熊本設備服務商TCK，已取得日本經濟產業省核准，預計11月25日完成交割，12月正式併表，TCK在日本經營約33年，主要提供半導體設備裝機、驗機及維修服務，客戶包括Sony Semiconductor等日本半導體業者。未來光罩將引介台灣半導體客戶，擴大設備服務業務，放大海外布局效益。

台灣光罩明年繼續優化產能配置，關鍵資源投入產值較高的產品，營收成長由多項業務共同帶動，包括光罩本業量產規模擴大、矽光子業務逐步貢獻、日本設備服務業務，業績表現可期。