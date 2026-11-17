亞昕（5213）17日召開法說會，亞昕表示，今年在4筆個案完工入帳下，全年完工量達118億元，包括總銷85億元的「森中央」、總銷33億元的台中「一緻」等，除了明年完工量97億元外，未來8年，每年完工量都達百億元，未來動能無虞。

完工量方面，亞昕2026年至2034年預估完工可銷售金額合計達1,607億元，其中2029年起完工量逐步放大，2030年達211億元，2032年進一步攀升至230億元，2033年更將衝上348億元，亞昕表示，隨雙北、桃園、新竹及台中等地建案陸續完工，將成為未來營運成長的重要動能。

亞昕表示，2029年至2031年預估完工可銷售金額分別為105億元、211億元及141億元，2032年則達230億元，2033年更攀升至348億元，主要受惠雙北總銷133億元的「昕境」、新竹總銷106億元的「新竹東門段」及台中總銷109億元的「台中大連路」等大型個案陸續完工。

除未來完工案外，亞昕目前成屋個案包括台北「一邸」及馬來西亞「THE RISE」，尚有預估可銷售金額97億元；另儲備五大開發案，預估總銷349億元，包括台中豐原豐圳案143億元、新北塭仔圳案92億元等，持續充實中長期案源。

亞昕表示，未來將透過營建本業完工入帳，以及飯店、商場與商辦固定租金收益，強化營運穩定性。