櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之115年第3季財務報告，除巨虹（8084）已於11月16日公告其上櫃有價證券自11月18日起停止櫃檯買賣外，其餘應調整交易方式者計有三家，並自11月19日起實施。

其中，佳總（5355）恢復為普通交割方式交易之上櫃有價證券。佳總因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

勝昱（4304）新增為變更交易方法之上櫃有價證券。勝昱因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

研勤（3632）繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券。研勤因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易。