台灣光罩（2338）總經理陳立惇17日表示，2027年營收目標成長近20%，主要動能來自光罩量產、矽光子、日本代理業務及新客戶導入。公司將提高高產值產品比重，預期明年12吋晶圓用光罩業務占比超過50%，日本設備服務商TCK併購案則預計12月納入合併報表。

光罩今日召開法說會，陳立惇指出，光罩產業設備折舊、維護合約等固定成本較高，營收規模擴大有助改善獲利結構。明年將透過關鍵設備重新啟用，提高高產值產品產出，資本支出預估5億至10億元，低於過去每年10億至20億元。

產品組合持續朝12吋市場調整。董事長凃俊光表示，2025年8吋、12吋光罩相關業務占比分別約60%、40%，今年12吋占比提升至47%，預期2027年超過一半。製程升級方面，已有客戶推進40奈米產品，並準備進一步導入28奈米，明年有機會出現小量需求，公司也正與東南亞客戶洽談合作。

先進封裝則鎖定大尺寸光罩，應用涵蓋CoWoS、CoPoS及扇出型封裝。陳立惇表示，隨晶片整合規模擴大，重布線層（RDL）與凸塊下金屬層（UBM）製程所需的大尺寸光罩需求也將增加。

矽光子業務已開始取得進展。陳立惇指出，今年已有二至三家客戶導入，其中一家進入量產，上半年完成40多個開發項目。目前聚焦光子積體電路（PIC）相關光罩，涵蓋180、150及130奈米製程，電子積體電路（EIC）部分尚未切入。

海外布局方面，光罩先前決議以7.5億日圓、約新台幣1.6億元，取得日本熊本半導體設備技術服務商TCK全部股權。凃俊光表示，預計11月25日交割、12月併表；TCK提供設備裝機、驗機及維修服務，過去五年均獲利，將擴大公司在日本半導體供應鏈的服務版圖。