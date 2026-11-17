國精化（4722）17日舉行法人說明會，董事長蔡志翔表示，預計明年年底電子化學材料占比有望提升至40%-45％，更長期將以50%為目標。並指出，樹脂是CCL製程第一站，也是決定CCL電性上限的材料；隨高階板材的性能要求不斷提高，樹脂對於CCL性能提升所扮演的角色將會愈來愈關鍵。

蔡志翔表示，國精化目前電子材料布局以CCL電子樹脂為主，產品涵蓋主樹脂、助劑及硬化劑。其中，HC材與日本JSR合作開發，主要鎖定M8、M9世代，相較碳氫樹脂，具備更強的材料相容性優勢。目前M8、M9材料已進入放量及擴產階段，明年預計再增加兩條M8以上HC材料產線，設計產能達3,000噸，後年產能則預計再增加1,500噸；M10以上材料則持續進行客戶驗證，目前進度順利。

另一項PSMA材料則為國精化自有技術，主要鎖定M4至M6世代，預計明年第1季試產，下半年進入量產。

國精化2026年前三季營收31.62億元，年增10.6%；稅後純益2.42億元，年增80.4%，每股純益（EPS）2.36元。其中，電子材料前三季營收7.45億元，年增52.9%，占總營收比重提升至23.6%。蔡志翔表示，預估電子材料營收占比今年底可提升至28%左右，明年底進一步提高至40%至45%，長期希望突破五成。

對於全年營運展望，蔡志翔表示，預期第4季營收與第3季相當，主要受到光固化安南新廠仍處於調整期影響，初期產能轉移及測試需要較多時間；此外，電子材料客戶受到晶片等材料短缺影響，部分需求遞延。不過，相關供應問題11月已初步獲得改善，預計12月進一步恢復，並於明年初陸續消化遞延訂單。

針對AI伺服器、低軌衛星等終端市場需求，蔡志翔表示，目前客戶對高階材料的需求能見度持續成長，並未觀察到市場傳言所稱高階材料遭替換的情況。他指出，材料從與客戶合作開發到完成驗證，周期往往長達四至五年，部分材料甚至自疫情期間便開始推進，因此不容易輕易被替換。

蔡志翔進一步指出，樹脂是CCL製程的關鍵材料，除了電性表現，配方品質及材料適配性同樣重要。由於CCL製程須將樹脂均勻含浸於玻纖布中，再與銅箔壓合，因此含浸均勻度及樹脂與其他材料的相容性，都會影響最終基板性能。此外，隨著高階CCL對銅箔表面平整度的要求提高，材料間的接合難度也隨之增加，作為黏著與接合媒介的樹脂，必須與銅箔特性相互配合。因此，樹脂配方及材料協同設計能力，已成為CCL持續升級的重要關鍵。

除了CCL樹脂，國精化也與國際大廠合作，持續布局先進封裝、光通訊及顯示器等新材料，目前共有四項新材料開發案。其中，顯示器材料方面，公司與面板廠合作開發Micro LED背面支撐膜（Back-Film）塗佈用樹脂配方，目標應用於可撓、可捲曲顯示器及車用曲面座艙。

半導體封裝材料方面，布局兩大方向，包括封裝散熱材料及EMI電磁遮蔽材料。散熱材料鎖定BSM及金屬熱介面材料（TIM），透過樹脂配方開發及量產放大，切入FO-EB先進封裝及AI高功耗晶片散熱市場；EMI電磁遮蔽材料則開發噴塗MOD銀墨，目標應用於半導體封裝電磁遮蔽，並取代傳統PVD真空鍍膜製程。

此外，光纖模組封裝方面，公司延伸既有UV技術，開發UV光學膠配方，應用於AI資料中心光互連，以及光纖陣列單元（FAU）與光電晶片耦合。

為加速新材料開發、驗證及客戶導入，國精化已布局自有核心研發中心，並與國際夥伴共建兩處聯合實驗室。今年也與美商Electronic Ink及德商默克（Merck）合作，於國精化廠內建置實驗室，預計明年第1季啟用。