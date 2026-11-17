半導體擴廠帶動高階水處理需求，山林水（8473）營運繳出亮眼成績單。山林水17日召開法說會，山林水指出，受惠科學園區水處理業務成長、重大工程成本控制有成，前三季稅後純益6.33億元，年增70%，每股稅後純益（EPS）3.13元，毛利率由24%攀升至30%。目前在手合約達325億元，隨台積電（2330）2奈米廢水處理工程完工、再生水業務持續擴張，未來營運動能看俏。

山林水指出，前三季獲利成長主要受惠於寶山、福田等重大工程成本控制成果，以及高附加價值水處理業務持續擴大。其中，科學園區水處理操作營收顯著成長，帶動高毛利業務占比提升，形成更具持續性的獲利結構改善。此外，子公司獲利貢獻增加及部分虧損收斂，亦進一步推升整體獲利表現。

在營運布局方面，山林水表示，截至第3季，合約存量達325億元，水處理操作與廢棄物處理長期合約持續成長，營收結構逐步優化。工程方面，除楠梓再生水等大型工程持續推進外，公司亦積極拓展既有廠域升級工程，強化中短期營收動能。福田再生水工程已報竣，即將銜接 15 年營運維護，進一步擴大長期穩定收入基礎。

在高科技水處理方面，寶山二期污水處理工程已完工，累積台積電 2 奈米製程廢水處理實績；永康再生水廠持續穩定供應半導體產業用水，並推動後續擴充。憑藉高科技廢水處理、半導體再生水供應及大型工程整合能力，山林水將積極掌握半導體產業與科學園區擴建所帶動的水處理需求。

循環經濟方面，旗下禾山林外埔綠能生態園區今年完成二期修約，強化長期處理量保障與營運收入穩定性。二期工程正分階段推進，整體廚餘年處理量能將由 3 萬噸提升至 9 萬噸，公司將持續拓展新增處理量能的市場需求，並透過製程優化提升沼氣發電效益。

展望未來，山林水表示，將持續深化高階水處理、大型工程與長期營運、生質能資源化三大領域，憑藉穩健的合約存量、持續提升的專業能力及逐步優化的營收結構，推動中長期穩定成長。