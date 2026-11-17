玉山金控（2884）17日下午舉行法說，總經理陳茂欽表示，台灣目前是升息的時間和空間都萬事俱備了，只等中央銀行開會來決定；玉山預估2026年第4季央行理事會有機會升息半碼（0.125個百分點），而且應該有不只一次調高利率的空間。

玉山金控財務長程國榮表示，台灣今年經濟狀況很好，經濟成長率可望達到12%，但有通膨現象，特別是服務業通膨，也使物價成長超過央行2%警戒線；在匯率方面，外資匯出造成的美元升值、新台幣貶值壓力，而聯準會明年仍有升息機會，如果台灣沒有升息，台美利差將持續擴大，進而對新台幣造成更大的貶值壓力。

程國榮表示，從匯率和利率的方面來看，央行都有在第4季升息的機會；但是台灣產業狀況目前面臨分化現象，經濟成長率大部分來自AI相關大型企業的成長，央行曾經釋放出升息對中小企業影響很大的擔憂。綜合以上，玉山認為年底央行可能升息，但是一次升息半碼。

陳茂欽表示，台灣目前是緊縮的貨幣政策，但屬於數量緊縮而非價格緊縮，市場出現表面未升息、實質借款成本卻大增的現象。由於銀行面臨流動性壓力並拉高放款利率，房貸族與中小企業首當其衝，目前面臨的市場利率已相當於升息2 到3碼，但銀行存款利率卻原地不動。

他指出，目前外資匯出情況嚴峻，壽險投資型保單與投信業者的海外ETF又是另外兩個資金流出的管道，但出口商的獲利卻沒有匯回來。台灣的現況是，不僅匯率市場風向由外資決定，連國內利率也要看外資臉色。

陳茂欽認為，平衡之道是把資金吸引回來，但海外投資機會很多，大家還是把資金持續匯出去，「那誰要匯回來？」解方就是適度調整利率，讓國內外利差不要相差那麼多。

因此，若國際上有升息趨勢，央行也可以配合順勢調整政策。「我們認為央行目前調息的時間、還有調息的空間，都萬事俱備了，就等開會來做決定，而且應該是不只一次調高利率的空間。」陳茂欽說。