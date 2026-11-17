大大寬頻（7901）以全台首家全FTTH光纖到府寬頻領導品牌之姿即將掛牌上市，17日舉行業績發表會，現場產業大咖雲集，策略結盟夥伴中華電信（2412）董事長簡志誠、摩根大通集團（J.P. Morgan）亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維，國泰金控（2882）副董蔡宗翰、彰化銀行董事長胡光華、鴻海（2317）集團前副總裁呂芳銘等企業領袖皆出席，知名律師謝震武亦以大大寬頻董事身分參加。

大大寬頻成立於2002年，除母公司大豐電（6184）持股達 60.17% 外，其董事會陣容橫跨電信、金融、科技及法律領域，奠定厚實的公司治理基礎。

大豐電創辦人戴永輝今日亦出席見證，強調純民營寬頻業者在基礎建設上的價值已被資本市場看見，未來將持續深化品牌綜效，為股東創造長期穩健回報。

針對營運展望，大大寬頻董事長張銘志指出，大大寬頻深耕新北與高雄，自有固網用戶已突破 19 萬戶；透過策略投資臺灣寬頻通訊（TBC），品牌版圖一舉延伸至桃竹苗與台中，帶動「大大寬頻」總用戶數超越 62 萬戶。

張銘志指出，AI世代流量成長，寬頻網路更加關鍵，大大寬頻費時十年，打造經營區內百分百光纖到府，更策略投資TBC，擴大版圖，現在更啟動10G PON，同時規劃建置低軌衛星接取終端，但低軌衛星不可能取代固網寬頻，關鍵是極端災害下的備援網路。

迎接數位經濟時代，國家政策的是關鍵基礎建設，張銘志表示，大大寬頻建立AI時代最可靠的光纖網路，目標成為僅次於中華電信，台灣最受信任的寬頻品牌。

中華電信策略投資入股大大寬頻，持股8%，簡志誠表示，今天以股東身分出席，大大寬頻近年持續精進光纖寬頻、升級WiFi 7，橫向擴充地區及社區版圖，縱向發展加值服務。

簡志誠表示，綜觀台灣固網寬頻市場的傳輸速度提升還有一段成長空間，AI盛行、算力廣泛應用，固網寬頻速度提升及應用會持續成長，現在台灣固網寬頻建設在世界是中段班，未來至少要拉升到全世界數一數二，中華電信長期致力於「海、地、星、空」全方位的網路基礎建設，樂見攜手大大寬頻，一起把台灣固網寬頻市場做大，在企業、家庭以及個人應用提供更順暢的網路，更多加值服務。

錢國維則期許，大大寬頻充分掌握爆發性成長契機，更從國際資本市場角度解析公司的指標意義，放眼國際，如香港 HKBN（香港寬頻）、新加坡 Netlink NBN Trust 皆為寬頻產業與資本市場結合的成功典範，大大寬頻的掛牌為台灣通訊業走出全新道路。

錢國維強調，在 AI 浪潮驅動下，家戶與企業對大頻寬的需求將呈幾何級數增長，期許經營團隊在 AI 算力時代，持續提供最優質的光纖網路服務，並對其長期投入社會公益表達高度讚許。

大大寬頻已順利通過台灣證交所上市審議，最快將規劃於12月中旬掛牌。未來公司將持續與中華電信深化合作，擴大企業專線及智慧家庭等高附加價值服務，由傳統寬頻營運商轉型為全方位之「家庭數位樞紐」，以穩健亮麗的營運績效極大化股東與用戶價值。