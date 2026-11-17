統新（6426）目前在光通訊產品布局上，主要針對Scale-up、Scale-out、Scale-across 等三個應用場景，分別對應FA代工鍍膜、1.6T濾光片以及DWDM高階濾光片，鍍膜層數依序上升，毛利率也隨著層數增加而提升。

首先 Scale-up 部分，針對光纖陣列（Fiber Array Unit）前端進行抗反射鍍膜（AR Coating），僅約 8 層膜。技術門檻低，重點僅在於微粒（Particle）控管與潔淨度，統新僅收取代工鍍膜費。目前占營收比重極低且每月出貨不穩定，且因為毛利率較低，若未來比重增加可能會稀釋公司整體毛利率。

Scale-out部分，主要用於 POSA / LOSA（光收發次模組）的薄膜濾光片，膜層數約 150 層，統新連同玻璃基底與鍍膜整顆銷售。目前市場需求已明顯由 800G 轉向 1.6T，大廠新開產能全數集中於 1.6T。

最後是目前的核心主力 ，用於 Scale-across 的DWDM 高階濾光片，連同基底銷售，膜層數高達 200 至 250 層以上。由於膜層越多，製程誤差累積越大、失效機率越高，良率越低，因此技術門檻與產品單價最高。

產能部分，公司於 2026 年已投入約 3.22 億元資本支出，未來的資本支出與籌資計畫亦將視市況滾動式決定，待時機成熟再行公告，不排除遞延或是加速等一切可能性。目前董事會已通過於明年擴充10條高階鍍膜產線，預計第1季及第2季分別進駐4條，第3季進駐剩餘的最後2條產線。