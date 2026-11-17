玉山金控今（17）日召開法人說明會，對於明年的股利發放，玉山金控董事長黃男州指出，今年玉山金控前三季稅後獲利325.7億元，較去年同期成長2成以上，只要獲利成長，現金股利就會增加，玉山金控今年配發每股1.4元的現金股利，明年的現金股利水準更佳，應可期待；他也表示，合併人壽之後，玉山金股本已大增，因此明年也將以現金股利形式來發放。

今年以來玉山金控股價已漲很多，不過，黃男州指出，明年發放股利的現金殖利率水準仍會以4%為目標來發放股利，殖利率目標不會打折扣，今年最低股價29元、最高股價49元，今日收盤價為46.65元，法人預期，明年玉山金股利水準，每股可望超過1.8元。

黃男州也指出，金控已決定，人壽現在已有獲利，淨值比也在10.5%，但未來2年內，仍會留在人壽來擴充資本，不會上繳金控作為發放股利的財源。

玉山金控2026年前三季自結淨收益818.3億元，稅後淨利成長24.3%、達325.7億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘（EPS）1.99元、股東權益報酬率（ROE）13.97%、資產報酬率（ROA）0.78%。

各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利279.9億元，年成長10.9%；玉山證券淨利40.4億元，年成長128%；玉山創投淨利10.3億元；玉山投信淨利4.5億元；三商美邦人壽淨利57億元，皆為同期最佳表現。玉山金控2026年前10月稅後淨利352.8億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加20.3%，EPS為2.14元，總資產突破6.7兆元規模。

對於高資理財的業務成長，黃男州指出，玉山今年前三季財管獲利145億元，成長33.5%，超乎預期的好，和亞洲資產管理中心帶動私人銀行高階理財也有關係，尤其開放客戶可指定海外商品投資，使玉山銀即使未上架該商品也能帶客戶投資，產品選項更多元，前三季專區理財融資，成長200%多，可見高資客戶對融資的需求。

另外，他也表示，台灣很多家族企業面臨二代接班，有傳承需求，也使家辦需求大增。另外，連續信託相關法令也做出了修正，也有助家族治理和傳承規畫，而且資產管理條例的立法，也有助打破三業在資產管理上的不一致，有助於接軌。

玉山銀行存、放款穩健成長，表現均較去年同期提升，受惠台灣經濟表現強勁及海外平台布局完整，總放款成長17%，其中企業放款及個人放款分別成長19.3%與13.9%，中小企業放款亦成長15.9%。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.15%，備抵呆帳覆蓋率760.5%，維持優異風險控管。海外分、子行前三季稅後獲利成長11.9%，海外獲利貢獻占銀行整體25.7%。

玉山金控也指出，金控於9月30日完成對三商美邦人壽160億元現金增資，人壽淨值自年初647億元增加至1418億元，淨值比為10.5%，資本進一步強化。

三商美邦人壽前三季新契約保費收入（FYP）為431億元，初年度等價保費（FYPE）為82億元，分別較去年同期成長66%及34%，銷售業績表現佳，其中，投資型商品FYP為386億元，較去年同期大幅成長73%；在傳統商品銷售方面，隨著銀保通路利率變動型壽險新商品陸續上市，利率變動型壽險FYP較去年同期成長30%；而在保障型商品銷售方面，長年期健康險FYP亦較去年同期成長26%。

未來，也將擴大人壽通路規模，業務員通路人力方面以突破一萬人為目標，並強化業務員增員、銷售等教育訓練，亦將增加銀保通路合作銀行。於商品方面推出各類健康險及傷害險等商品，期能有效增加保障型商品的銷售以累積CSM，提供未來穩定獲利來源。