濾光片大廠統新（6426）17日召開法說會，公司表示，主要成長動能來自於 AI 資料中心基建需求與光通訊產品出貨增加。公司單月營收出現波動主要受月底交貨條件影響，第3季則因台電停電而影響出貨，導致營收減少。獲利方面，本業毛利率仍持續提升。

統新指出，第3季期間工廠因台電停電兩次，內部估算每次影響約 500 萬元、合計減少約 1,000 萬元營收。而針對單月營收波動的部分，統新表示主要受月底交貨認列條件影響，部分客戶採貨到認列，月底出貨會遞延至次月；部分採 FOB （Free On Board）模式，出廠即認列。

統新第3季帳面毛利率為 52.12%，較第2季帳面略降，主因第2季有較大筆的庫存去化與存貨跌價損失迴轉，若排除存貨跌價迴轉的會計影響，第2季實際毛利率為 49.1%，第3季實際毛利率則提升至 53.5%，顯示本業實質毛利率持續攀升。未來隨著新機台進駐，雖會增加折舊費用，但公司對機台把控度成熟，預期毛利率將維持在現階段高檔區間上下波動。