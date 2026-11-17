遊戲研發商宇峻（3546）預計18日受邀櫃買中心召開法說會，該公司預計本季將有五款遊戲推出活動，加上搭配資訊月開賣線上福袋挹注，第4季有望迎來全年營運高峰，業績表現看旺。

宇峻2026年前三季營收15.12億元，年增56.1%，稅後純益3.16億，年成長1,041.5%，前三季EPS達5.14元，年成長1,042.2%，獲利表現亮眼；其中，第3季每股純益1.84元，優於第2季的1.07元以及去年同期的0.05元。

法人預估，宇峻往年第4季在資訊月福袋挹注下，營收季增幅度約有二至三成，推估業績表現將再次攻頂，預估全年EPS有機會挑戰7元以上，展望樂觀。

針對本季遊戲市場布局，宇峻旗下人氣遊戲《三國群英傳-策定九州》將推出活動，而另一人氣遊戲《FFXIV》繁中版也會推周年慶活動，加上《天使之戀》、《三國群英傳M》等遊戲將參加G-EIGHT展，均有望激勵玩家消費力道成長。

展望2027年，宇峻內部預估將推出至少4款遊戲，包括《三國群英傳：覺醒》、《三國群英傳：武魂》、三國群英傳：經典服、《 三國群英傳：霸王之業》等遊戲均將多區域發行，藉此挹注營收。

法人預估，隨著宇峻新舊產品齊發挹注下，預料今年營收有望逐漸向上，且《FFXIV》的費用多數已在去年認列，估計整體獲利表現將開始轉強，整體業績有望大幅優於去年。