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大聯大看2027年記憶體市場持續成長 但速度放緩
IC通路大廠大聯大今天舉行線上法人說明會，副總經理林春杰表示，目前全球記憶體市場仍處於供不應求狀態，但隨著記憶體產能逐步增加，以及相關應用及技術調整，預期2027年市場成長速度將較今年放緩。
林春杰指出，目前記憶體缺貨情況仍未緩解，主要廠商積極擴充產能，但受限設備交期及產能開出時程，短期供給難以明顯改善。
展望2027年，林春杰認為，記憶體市場整體需求仍維持成長趨勢，供需結構短期不易迅速恢復平衡；但隨著記憶體廠商產能逐步增加，加上相關應用及技術持續調整，成長速度將較2026年放緩。
林春杰表示，隨記憶體價格大漲，目前記憶體相關產品占大聯大營收比重已超過5成，主要是反映全球半導體市場的需求結構變化，並非公司刻意提高記憶體業務占比。
大聯大指出，目前在全球除1家主要記憶體廠商尚未代理外，客戶已涵蓋台灣、日本及美國主要記憶體供應商，產品從記憶體晶片、模組到固態硬碟（SSD）均有布局，但尚未涉入高頻寬記憶體（HBM）業務。
法人詢問記憶體價格波動是否影響獲利，林春杰表示，大聯大為代理商，主要依照原廠提供的利潤率條件進行業務，不會因記憶體缺貨或供過於求，導致獲利率出現劇烈波動。
大聯大近期公布第3季財報，單季稅後淨利新台幣103.9億元，季增20.5%，較去年同期大幅成長226.9%，單季獲利首度衝破百億元大關，創歷史新高。大聯大前3季稅後純益245.59億元，年增率高達238.2%，已超越2025年全年水準，前3季每股稅後純益14.42元。
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