工業電腦大廠研揚（6579）17日舉行法說會，展望後市，總經理林建宏指出，公司目前B/B值（訂單出貨比）為1.5，預估第4季成長幅度與今年整體趨勢不會相差太多，全年來看，「今年營收要突破100億沒太大問題！」目前公司訂單能見度已達明年首季，對2027年營運樂觀看待。

研揚今年前十月營收為90.88億元，年增28.6%，為同期新高紀錄。林建宏表示，截至今年第3季，公司B/B值維持1.5，成長幅度持續兩成以上趨勢，預期第4季成長幅度與今年趨勢不會相差太多；「今年營收要突破100億沒太大問題！」

在訂單需求強勁下，市場看好研揚2027年上半年單季營收有望衝上40億元大關。對此，林建宏回應，目前公司訂單能見度已達明年首季，目前來看整體需求狀況不錯，明年第1、2季單季營收40億是努力目標。

林建宏指出，研揚今年及明年成長動能主要集中在五大垂直市場。第一、半導體設備，研揚包含在台灣、日本及美國有越來越多半導體設備客戶，且本季持續在增加；第二、由於AI資料中心內部需要能源管理，研揚有部分客戶從事資料中心，相關業務帶來不少營收。

林建宏分析，第三、邊緣計算，越來越多應用在邊緣AI發生，包含機器人、智慧城市、零售、物流跟製造業，各行各業皆在導入AI；第四、醫療儀器，在美國、歐洲跟中國大陸，研揚有越來越多醫療設備相關訂單；第五、國防軍工，由於地緣政治關係，各國國防預算持續增加，帶給研揚不錯成長。

從AI業務來看，累計今年前十月研揚AI相關營收已來到4,830萬美元（新台幣約15.92億元），年增52%，相關業務已占公司整體營收比重達23%。去年研揚AI占比為20%上下，目標為提升至30%。

以AI專案來看，林建宏表示，公司今年來相關案子持續增加，目前累計已超過452件，顯示人工智慧市場持續成長。

研揚今年第3季營收28.73億元，毛利率32%，營益率10.7%，稅後純益3.89億元，每股純益達3.1元。