群聯（8299）17日公告，上半年每股配發60元現金股利，除息交易日訂於12月15日，明年1月8日發放。儘管台股今日續挫947點，群聯股價逆勢收紅，外資更連續5個交易日回補，累計買超1,266張，股價與籌碼表現相對有撐。

群聯公告，12月15日為除息交易日，最後過戶日為12月16日，除息基準日為12月21日，現金股利預計於2027年1月8日發放。此次現金股利總額達132億6,991萬元，每股配發60元，以2026年上半年EPS 187.43元計算，約占上半年每股盈餘32%。

股價方面，群聯17日以1,455元開低，盤中數度翻紅，最高來到1,560元，終場上漲1.32%，收在1,535元，成交量放大至4,275張，為記憶體族群中少數逆勢收紅個股。

基本面方面，群聯上半年合併營收1,088.55億元，稅後純益413.94億元，EPS達187.43元。

第3季營運動能也持續延伸。群聯第3季合併營收860.76億元，EPS達138元，雙雙創下歷史同期新高。公司表示，AI生態系相關業務營收占比已超過整體營收一半，其中企業級SSD及AI伺服器Boot Drive需求成長，成為推升產品組合與獲利的重要動能。

不過，NAND市場仍存在價格與供需變數。消費型NAND及模組市場面臨價格回檔壓力，與AI資料中心帶動的企業級SSD需求形成差異。群聯執行長潘健成先前表示，公司已取得明年採購目標七成以上的貨源，並持續向供應商爭取補足；預期第4季至明年第1季，NAND及模組價格可能持平或小幅上漲，農曆年後則須留意AI需求升溫帶來的供應緊張。

整體而言，群聯上半年高獲利支撐每股60元現金股利，第3季AI相關業務也持續成長，外資近期更連續買超。不過，後續NAND價格走勢、原料供應及企業級SSD出貨動能，仍是觀察群聯毛利率與獲利能否延續的關鍵。