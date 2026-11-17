全球最大的自行車鏈條製造商桂盟（5306）17日董事會決議私募普通股450萬股定價案，每股發行價格為100元，預計將募得資金4.5億元用以充實營運資金，增資基準日為12月2日。

桂盟經由股東臨時會核准，以私募方式辦理現金增資普通股450萬股，引進SHIMANO為策略投資人，SHIMANO為全球自行車產業領導品牌，本次桂盟引進SHIMANO為策略投資人，未來將加強與SHIMANO多方面合作，藉由雙方在產品、技術、品牌知名度或全球通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，共同擴大產品線、提高技術、改善能耗、降低成本、增進效率、擴大市場等效益。SHIMANO將透過其100%持有的全資孫公司台灣禧瑪諾股份有限公司來認購本次的私募股票。

桂盟日前也公布前三季財務報表，合併營收新台幣41.1億元（年增13.1%）、營業淨利8.9億元（年增7.7%），每股盈餘5.6元。1-10月合併營收新台幣45.2億元，年增13.4%。