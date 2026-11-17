玉山金（2884）17日召開第3季法說會，玉山金董事長黃男州表示，前10月稅後純益352.8億元，EPS為2.14元已比去年更高，未來三年希望以發放現金股利為主，隨EPS愈高，現金股利發更高，去年度發放現金股利1.4元，2026年會適度提高現金股利回報給長期支持股東。

三商人壽9月1日正式併入玉山金控，黃男州指出，未來一兩年有獲利希望先充實資本，長期而言獲利上繳是必要，短期則先回復健康狀態，目前淨值比高達10.5%，但仍要充實資本，因此未來兩年不會有現金股利上繳問題。

黃男州強調，金控最大獲利來源銀行獲利成長相當強勁，推升玉山金前10月獲利352.8億，EPS為2.14元比去年更高。未來二、三年希望以現金股利為主，目前股本1,772億算相當大，需預留資本額給未來發展，不希望股本繼續變大。不過，如果EPS愈高現金股利發更高，去年每股賺2.12元、現金股利1.4元，今年度會適度提高現金股利回報給長期支持股東。

黃男州也說明，長期股利政策為殖利率4%以上，採平均股價概念，大概估算今年最低股價約29元、最高49元，他打趣形容三商人壽是好媳婦，9月進來以後股價開始上漲，今年玉山金平均股價約36元，殖利率4%以上是目標，但有時仍必須儲備，當未來玉山人壽獲利可以上繳，現金股利能力將更大。

法人關注併購玉山人壽的PPA（收購價格分攤）攤銷，玉山財務長程國榮說明，PPA目前積極進行中還未完成，但與顧問研究發現攤銷效果並非線性，主因債券結構不一，有看到開始可能慢慢釋出，到中間會加速的現象。